Einige der Rechte an „Der Herr der Ringe" und „Der Hobbit" stehen zum Verkauf

Die Lizenzrechte für Filme und Videospiele basierend auf „Der Herr der Ringe" und „Der Hobbit" werden „in den kommenden Tagen" zum Verkauf angeboten und als Paket versteigert, berichtet Variety. Saul Zaentz Co. (einer der bisherigen Eigentümer) wollen ihre Anteile am geistigen Eigentum für mindestens 2 Milliarden US-Dollar verkaufen. Wer auch immer die Rechte an den IPs erwirbt, kann damit theoretisch Videospiele, Filme, Merchandise, Live-Events und Themenparks produzieren, die auf „Der Herr der Ringe", „Der Hobbit" und Tolkiens weiteren Abenteuern in Mittelerde basieren. Diese reichen bis hin zu „Das Silmarillion" und „Unfinished Tales of Numenor and Middle-earth".

Variety verweist allerdings darauf, dass die zukünftigen Käufer allein mit den Anteilen von Saul Zaentz Co. noch nicht alle Hürden überwunden haben. Verschiedene andere Unternehmen, darunter Amazon und vor allem Warner Bros. haben dank New Line Cinema Anspruch auf die IP und sie behalten das Recht, weitere Filme auf ihren jeweiligen Marken anzufertigen. Das sieht dieses Unternehmen aber ein bisschen anders... Seit über zehn Jahren wird über den Besitzanspruch gestritten.