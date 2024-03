Einige der besten Destiny 2-Waffen aller Zeiten kehren zurück

HQ

Wenn Sie es vor Jahren satt hatten, von Luna's Howl, Mountaintop oder dem Recluse in Crucible in Destiny 2 geklatscht zu werden, haben wir eine schlechte Nachricht für Sie (oder eine wirklich gute Nachricht, wenn Sie geklatscht haben). Denn Bungie hat Pläne, eine Reihe von ehemals Sonnenuntergangs-Spitzenwaffen zurückzubringen, und das alles als Teil der Into the Light -Inhalte, die im April erscheinen werden.

Wie gestern Abend in einem Livestream zum kostenlosen Inhaltsupdate bestätigt wurde, wurde enthüllt, dass 12 der besten Destiny 2 Waffen aller Zeiten zurückkehren, darunter der bereits erwähnte Granatwerfer, die MP und die Handfeuerwaffe sowie Hung Jury, Blast Furnace, Midnight Coup, Elsie's Rifle, Succession, Forebearance, Falling Guillotine, Edge Transit und Hammerhead.

Into the Light bringt auch ein neues Rüstungsset für jede der drei Klassen zum Freischalten, das angeblich von den frühen Destiny 2 inspiriert ist, während ein paar zusätzliche Goodies ihr Debüt feiern, wie z. B. ein neuer Shader.

Es ist alles ziemlich triviales Zeug, es sei denn, du bist ein langjähriger Fan von Destiny 2, wobei du dich zweifellos immer mehr darauf freust, diese nahezu unübertroffenen Waffen wieder in deine Sammlung aufzunehmen.