Einige Charaktere werden in der dritten Staffel von Invincible zurückkehren

HQ

Während Invincible bereits eine riesige Liste von Charakteren hat, die es in fast jeder Episode zu verwenden scheint, gibt es viele Charaktere, die auftauchen, verschwinden und dann scheinbar nie wieder zurückkehren. Das wird bei einigen Personen, die in der ersten Staffel der Serie ihr Debüt gaben, nicht der Fall sein.

Für die kommende dritte Staffel von Invincible können wir uns darauf freuen, dass Battle Beast und Titan (gesprochen von Mahershala Ali) zu den zurückkehrenden Charakteren gehören. Dies wurde von Schöpfer Robert Kirkman während The Invincible Podcast bestätigt, was bedeutet, dass wir uns in der kommenden Saison zweifellos auf weitere spannende Kämpfe zwischen Helden und Schurken freuen werden.

Es gibt keinen klaren Zeitplan, wann Invincible zurückkommen wird, aber es wurde bereits versprochen, dass die Wartezeit zwischen Staffel 2 und 3 nicht so lang sein wird wie die Wartezeit zwischen Staffel 1 und 2.