Einführungsfilm verbildlicht Sünden in Tales of Crestoria

Tales of Crestoria ist der jüngste mobile Ableger der bekannten JRPG-Serie, die Bandai Namco vor kurzem in Europa gestartet hat. Der Entwickler und Publisher bewirbt das Spiel derzeit mit einem ziemlich spannenden Kurzfilm, der die Fans auf satten 14 Minuten in die Spielwelt einführt. Crestorias Handlung konzentriert sich auf zwei Ausgestoßene, die durch das Schicksal miteinander verbinden sind. Im Universum des Spiels besitzt jeder Bürger einen Kristall, der alle seine Fehler sichtbar macht. Die beiden Hauptfiguren begehen ein Verbrechen, das mit dem Tod bestraft wird, und sind daher gezwungen, vor dem gegen sie verhängten Urteil zu fliehen. Der Titel ist ab sofort auf Android- und iOS-Geräten verfügbar.

You're watching Werben