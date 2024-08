Eines der seltensten Tiere der Welt, das in einem britischen Zoo geboren wurde

HQ

Der Chester Zoo in Großbritannien feiert die Geburt eines der seltensten Tiere der Welt. Es gibt weniger als 600 überlebende wilde persische Onager. Auf den ersten Blick könnte man es mit einem normalen Esel oder Pferd verwechseln, aber diese Wildesel sind eine vom Aussterben bedrohte Spezies.

Einst waren sie in den Wüsten der Mongolei, Chinas und des Iran in Hülle und Fülle zu finden, aber ihre Zahl ist im Laufe der Jahre schwindelerregend geschrumpft, wobei die BBC berichtet, dass die Population allein in den letzten 20 Jahren um mehr als 50 % gesunken ist. Aber mit weiteren Geburten wie der von Jasper, die nach einer einjährigen Schwangerschaft von Mutter Azita geboren wurde, kann der persische Onager hoffentlich ein Comeback feiern.

Der Zoo ist begeistert davon, wie es Jasper geht, und anscheinend leistet Azita hervorragende Arbeit bei der Pflege von Jaspi, während er durch seinen Lebensraum flitzt.

