''Eines der meist gefragtesten Features'' kommt zu Apex Legends

Vor kurzen hat Apex Legends seine zweite Saison begonnen, einem kürzlichen EA Earnings Call nach zu urteilen, lief diese bisher recht gut ab. Besonders nach der eher gleichgültigen Fan-Reaktion zur ersten Saison.

''Wir sind mit der Performance zufrieden, sowohl bei den Verkäufen als auch beim allgemeinen Engagement. Wir werden werden weiterhin innerhalb des Quartals Inhalte hinzufügen, zusammen mit einem großen Event Mitte August. Die dritte Saison wird im nächsten Quartal beginnen. Wir steigern die Investition bei der Entwicklung der Inhalte und Marketing, um das weitere Wachstum für Apex Legends zu fördern'', so CFO und COO Blake Jorgensen.

Das ist jedoch nicht alles. CEO Andrew Wilson hat außerdem einige kommende Inhalte geteasert, die interessante neue Features in das Spiel hineinbringen:

''Wir haben eine massive globale Zielgruppe die sich weiterhin mit der qualitativ hochwertigen, Free-to-Play Spielerfahrung auseinandersetzt. Apex besitzt starkes Gameplay, wir haben es als etwas langlebiges entwickelt, einen Live Service der weiterhin das Engagement fördert. Mit unserem Live Service liefern wir saisonal neue Inhalte - eine Sammlung von neuen Inhalten und Updates die zum Start jeder Saison veröffentlicht werden sowie im Laufe von mehreren Wochen und Monaten. Wir haben die zweite Saison im Juli veröffentlicht, inklusive einem robusten Battle Pass der einen neuen Charakter und Zusätze für die Umgebung hinzufügt. Bis heute hat die Saison unsere Erwartungen übertroffen, die Zahlen der täglich und wöchentlich aktiven Spieler steigt weiterhin.''

''In jeder Saison gibt es In-Game-Events die zusätzlich das Engagement ankurbeln sollen - so wie das Event dass in den kommenden Wochen erscheint und neue Inhalte sowie eines der am meisten gefragtesten Features seit der Veröffentlichung von Apex Legends in das Spiel bringen wird. Es werden weiterhin Updates und In-Game-Erfahrungen im Laufe der Wochen für die zweite Saison hinzugefügt werden, die dritte Saison entwickelt sich momentan zu etwas noch größerem. All die Elemente - das fantastische Gameplay im Kern, die Saisons voller neuer Inhalte und In-Game-Events - sind designed um die Apex Community auf lange Zeit mit einzubeziehen und zu begeistern.''

An anderer Stelle erwähnt der Bericht dass das eSports-Interesse an Apex Legends stark sei, doch erst einmal bleibt abzuwarten was die Zukunft von Apex mit sich bringt.

Was meint ihr, wobei könnte es sich um das gefragte Feature handeln?

