Eines der am besten bewerteten Spiele des Jahres 2024 kommt nächste Woche in den Game Pass

Game Pass wird häufig als das beste Angebot in der Gaming-Branche angesehen, und ehrlich gesagt wird es immer schwieriger, das zu bestreiten. Nach einem monströsen Frühling, der eine Reihe von First-Party-Ergänzungen wie Avowed, South of Midnight und Doom: The Dark Ages sowie einen Haufen fantastischer Third-Party-Titel wie Clair Obscur: Expedition 33 enthielt, wird die zweite Maihälfte einfach noch besser werden.

Xbox hat die neuen Ergänzungen zu Game Pass für die nächsten Wochen enthüllt, und Junge, es hat einige absolute Knaller, auf die man sich freuen kann. Zwischen der Veröffentlichung am ersten Tag und sogar einem der am besten bewerteten Spiele des Jahres 2024 gibt es vieles, was es wert ist, gespielt zu werden, also finden Sie hier der Einfachheit halber die vollständige Liste der Neuzugänge.



Monster Train 2 (Veröffentlichung am ersten Tag) - 21. Mai für Game Pass Ultimate und PC



Creatures of Ava – 22. Mai für Game Pass Standard



Senua's Saga: Hellblade II - 22. Mai für Game Pass Standard



S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Chornbyl - 22. Mai für Game Pass Standard



Tales of Kenzera: Zau - 22. Mai für Game Pass Ultimate und PC



The Division 2 – 27. Mai für Game Pass Standard, Ultimate und PC



To a T (Veröffentlichung am ersten Tag) – 28. Mai für Game Pass Ultimate und PC



Metaphor: ReFantazio - 29. Mai für Game Pass Standard, Ultimate und PC



Spray Paint Simulator (Veröffentlichung am ersten Tag) – 29. Mai für Game Pass Ultimate und PC



Crypt Custodian – 3. Juni für Game Pass Standard, Ultimate und PC



Symphonia – 3. Juni für Game Pass Standard, Ultimate und PC



Hinzu kommt, dass am 23. Mai auch eine Reihe von Spielen auf Xbox Cloud Gaming debütieren, und zwar diese:



Brütal-Legende



Kostüm Quest 2



Tag des Tentakels Remastered



Vollgas-Remastered



Grim Fandango Remastered



Max: Der Fluch der Brüderlichkeit



Neon-Abgrund



Quanten-Bruch



Seltene Wiederholung



ScreamRide (Schreien)



Zustand des Verfalls Jahr Eins



SteamWorld Dig 2



Overdrive bei Sonnenuntergang



Super Lucky's Märchen



Zoo Tycoon Ultimative Tierkollektion



Es gibt jedoch einige Spiele, die Game Pass verlassen, darunter Cassette Beasts, Firework, Humanity, Remnant 2 und Slayers X: Terminal Aftermatch: Vengeance of the Slayer.