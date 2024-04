Einer der ursprünglichen Halo-Schöpfer könnte wieder an dem Franchise arbeiten

HQ

In letzter Zeit wurde viel über Marcus Lehto berichtet. Er war der Art Director für Halo: Combat Evolve d und trug maßgeblich dazu bei, einen der kultigsten Videospielcharaktere aller Zeiten zu erschaffen (Master Chief ) und behielt diese Rolle bis Halo: Reach, als er stattdessen Creative Director wurde.

Aber danach verließ er Bungie und gründete das Studio V1 Interactive, das leider nach der Veröffentlichung ihres einzigen Spiels Disintegration schließen musste. Dies führte dazu, dass Lehto zu EAs neuem Battlefield -Studio Ridgeline Games wechselte, dort aber nur zwei Jahre blieb, bevor er sich entschied, zu gehen und sich danach offen kritisch über seinen ehemaligen Arbeitgeber äußerte.

Und was macht er jetzt? Nun, das wissen wir nicht genau, aber auf X schreibt er, dass er mit Unreal Engine 5 arbeitet (wieder möglicherweise auch Kritik an EAs Frostbite Engine) und erklärt:

"Ich liebe es wirklich, nach etwa 3 Jahren wieder in @UnrealEngine zu sein. Ich entstaube meine Fähigkeiten und gewöhne mich an all die neuen tollen Sachen in UE5. So gut."

Leider gibt uns das keine Hinweise darauf, was er jetzt macht... Oder doch? Wie der Ersteller des Inhalts Rebs Gaming feststellt, gab es viele Gerüchte darüber, dass das nächste Halo mit Unreal Engine 5 entwickelt wird. An sich ist es eine sehr vage Verbindung, aber Lehto selbst war auf einer Like-Tour auf X Posts über all diese Gerüchte und sammelt einige Beweise dafür.

Wir könnten uns durchaus vorstellen, dass Lehto selbst gerne zu dem Franchise zurückkehren würde, das er mit ins Leben gerufen hat, und auch, dass 343 Industries sein Halo -Wissen an Bord bringen möchte. Das ist natürlich reine Spekulation, und wir werden wahrscheinlich bald mehr offizielle Neuigkeiten über Lehtos neuen Arbeitgeber hören, aber seien Sie nicht überrascht, wenn er wieder mit Halo zusammenarbeitet.