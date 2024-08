Einer der Stars von Saltburn wird Teil des Peaky Blinders-Universums

Einer der Stars des Breakout-Films des Jahres 2023 Saltburn wird sich der Besetzung des kommenden Peaky Blinders -Films von Netflix anschließen, und das ist - natürlich - Barry Keoghan.

Geschrieben vom Schöpfer der Serie Steven Knight und unter der Regie von Tom Harper, Keoghan gesellt sich Cillian Murphy (in seiner Rolle als Tommy Shelby ) und Rebecca Ferguson in dem Film, was ein weiterer großer Erfolg für den schnell aufstrebenden Star sein wird.

Allein in jüngster Zeit, einschließlich des bereits erwähnten Saltburn, Keoghan, trat er als The Joker in The Batman (2022), als Druig in Marvel's Eternals (2021) und als unvergesslicher Dominic in The Banshees of Inisherin (2022) auf.

Eine offizielle Synopsis ist noch nicht bekannt, aber es wird gemunkelt, dass die Produktion des Films noch in diesem Jahr beginnen soll. Bleiben Sie dran an Gamereactor für das Neueste (danke, Empire).