Einer der problematischsten Fussballer der letzten Zeit geht im Alter von 41 Jahren in den Ruhestand

Wenn man an die gewalttätigsten und lästigsten Fußballspieler denkt, wird einem sicherlich ein Name in den Sinn kommen: Felipe Melo. Der brasilianische Mittelfeldspieler, der seine Karriere in Brasilien, Spanien, Italien und der Türkei verbracht hat, gab am Freitag bekannt, dass er sich entschieden hat, sich vom Fußball zurückzuziehen.

Er plante, mindestens ein weiteres Jahr mit seinem letzten Team, Fluminense, zu spielen, in der Hoffnung, die erste FIFA Klub-Weltmeisterschaft im neuen Format zu spielen (er hätte in der Gruppenphase auf Borussia Dortmund treffen müssen), aber Fluminense verlängerte seinen Vertrag nicht.

In einem Beitrag in den sozialen Medien erwähnte Melo weder Fluminense noch eines der zwölf Teams, für die er seit 2001 gespielt hat, namentlich. Stattdessen "danke er vor allem Gott, der mir das Geschenk, den Mut und die Möglichkeit gegeben hat, all dies zu erleben". "Meine Kraft kam immer aus Gottes Glauben, Liebe und Barmherzigkeit. In den schwierigsten Momenten war er bei mir, richtete mich auf und erinnerte mich in Momenten der Herrlichkeit daran, dankbar zu sein."

Melo war bekannt für seine Strafe und seine roten Karten

Seine größten Erfolge feierte Melo mit Galatasaray, wo er drei türkische Meisterschaften gewann, und vor allem in seinen letzten Jahren in Brasilien, wo er drei Mal den Libertadores Cup, zwei mit Palmeiras (2020 und 2021) und einen mit Fluminense (2023) gewann. Er war auch Nationalmannschaft mit Brasilien, wo er einen Copa América gewann, und 2007.

Melo, der sich den Spitznamen Pitbull verdiente, war auch berühmt für seine häufigen heftigen Zweikämpfe in der Verteidigung, die dazu führten, dass er mehrmals rausgeworfen wurde (er sah in seiner Karriere 23 rote Karten) und von seinen Rivalen wirklich gefürchtet wurde. Sein Temperament erstreckte sich manchmal auch außerhalb des Platzes, wie einer seiner letzten Platzverweise im vergangenen Sommer zeigte, als er einen Betreuer der gegnerischen Seite gewaltsam schubste.