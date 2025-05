Einer der größten Sportstars der Welt, so groß wie Messi und Ronaldo, kündigt seinen Rücktritt an

HQ

Virat Kohli gilt weithin als der berühmteste Cricketspieler der Welt und als die größte Berühmtheit des Sports, einer der beliebtesten in den Commonwealth-Ländern wie Indien, wo Kohli herkommt. Am 12. Mai hat Kohli seine Millionen von Fans schockiert (mit 271 Instagram-Followern ist er der drittmeistgefolgte Sportler der Welt, nur hinter Messi und Ronaldo), als er im Alter von 36 Jahren seinen Rücktritt vom Test-Cricket ankündigte. Angesichts seines Alters und seiner Figur waren einige Fans nicht glücklich...

"Ehrlich gesagt hätte ich mir nie vorstellen können, auf welche Reise mich dieses Format mitnehmen würde. Es hat mich auf die Probe gestellt, mich geformt und mir Lektionen beigebracht, die ich ein Leben lang mitnehmen werde", sagte Kohli in einem Instagram-Post mit über 10 Millionen Likes. "Es ist nicht einfach - aber es fühlt sich richtig an. Ich habe alles gegeben, was ich hatte, und es hat mir so viel mehr zurückgegeben, als ich mir erhofft hatte." Kohli erholte sich nach 123 Tests (Spielen) für Indien und erzielte 9.230 Runs.

Virat Kohli, verantwortlich dafür, dass Test-Cricket relevant bleibt?

Kohlis Popularität war ein wichtiger Schub für Cricket weltweit und ist teilweise für die Rückkehr von Cricket zu den Olympischen Spielen in Los Angeles 2028 verantwortlich. Abgesehen von den wenigen Ländern, in denen Cricket - und insbesondere Test-Cricket - gespielt wird (Großbritannien, Südasien und Ozeanien), ist es schwer zu begreifen, wie groß der Star Kohli ist, insbesondere aus dem Test-Cricket, der "traditionelleren" Form des Crickets, die gegenüber anderen kürzeren Cricket-Varianten an Boden verliert.

Test-Cricket wird international nur von nur 12 Mannschaften auf der Welt gespielt, die alle Mitglieder des International Cricket Council (ICC) sind. Kohli spielte seit 2008 in der indischen Cricket-Nationalmannschaft. Im Gegensatz zum Test-Cricket ist die beliebte indische Premier League (die derzeit aufgrund von Spannungen mit Pakistan eingestellt wird ) Twenty20, ein verkürztes Format des Sports.

Stephan Shemilt, Cricket-Reporter der BBC, hält Kohli "ohne Übertreibung für den wichtigsten Faktor, um die Relevanz des längsten Formats zu erhalten, wenn es sonst von den T20-Ligen komplett hätte geschluckt werden können". Unterdessen glaubt Reuters, dass Kohli "ein Vakuum hinterlassen wird, das schwer zu füllen sein wird".