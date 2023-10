Einer der besten Horrorfilme des Jahres 2022 ist ein Videospiel

Barbarian galt weithin als einer der besten Horrorfilme des letzten Jahres. Jetzt geht es von der großen Leinwand auf unsere Spielgeräte, denn Diversion3 Entertainment arbeitet an einer Adaption des gruseligen Streifens.

Tim Hesse, ausführender Produzent bei Diversion3, sagte in einem Statement gegenüber Bloody Disgusting: "Wir freuen uns sehr, mit dem Team von New Regency zusammenzuarbeiten, um die Schauplätze, Charaktere und Kreaturen von Barbarian zu erweitern. Der Film hat es nicht nur geschafft, das Publikum mit seinen unerwarteten und erschreckenden Wendungen zu erschrecken, sondern auch starke Charaktere zu etablieren, die in schreckliche Situationen geworfen werden. Wir freuen uns darauf, diese Themen im Spiel weiter zu erforschen."

Barbarian konzentriert sich auf einen Airbnb-Aufenthalt, der schrecklich schief geht, nachdem die Gäste feststellen, dass die Unterkunft, in der sie übernachten, auch die Heimat einer monströsen Frau ist. In Anbetracht der Arbeit von Diversion3 an Evil Dead: The Game und Friday the 13th: The Game könnte es sein, dass wir ein weiteres asymmetrisches Multiplayer-Horrorspiel sehen werden.