Einer der besten Filme von Netflix wird entfernt

The Power of the Dog wird ab dem 19. August von Netflix UK entfernt. Der Film mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle wurde für zahlreiche Oscars nominiert.

Es mag seltsam erscheinen, dass ein Netflix-Original von der Website des Streamers entfernt wird, aber wie DigitalSpy berichtet, sind die Dinge etwas komplexer als das. The Power of the Dog wird zunächst einmal auf dem US-Netflix zu sehen sein, wenn Sie also ein VPN haben, ist alles in Ordnung.

Außerdem wechselt The Power of the Dog von Netflix zur BBC in Großbritannien, für einen Einjahresvertrag, da die BBC bei der Produktion des Films geholfen hat. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie sich in Großbritannien befinden, den Film weiterhin ansehen können, nur nicht auf der Streaming-Plattform.

Wir müssen also nur ein Jahr warten, und dann ist der Film zurück. Eigentlich ganz einfach.