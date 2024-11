Einer der ältesten Champions von League of Legends wird von Arcane überarbeitet

HQ

Es sieht so aus, als ob Riot Games weiterhin die Verbindung zwischen League of Legends und der kürzlich abgeschlossenen Serie Arcane vertieft. In den letzten Tagen sind mehrere Leaks und Gerüchte aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass bald zahlreiche von Arcane inspirierte Ergänzungen im MOBA zu finden sein werden.

Die bedeutendste Neuerung scheint eine vollständige Überarbeitung des Charakters Viktor zu sein, der ein modernes Design bekommen soll, das seinem Erscheinungsbild in Akt 3 von Arcane: Staffel 2 entspricht. Diese Informationen stammen von LeagueOfLeaks auf X, wo ein durchgesickertes Bild des überarbeiteten Viktors in Teamfight Tactics veröffentlicht wurde, einem Spiel, das das Design der Charaktere nahezu identisch mit dem Haupt-MOBA gestaltet.

Auch wird erwähnt, dass mit diesem Redesign die verschiedenen Skins von Viktor aktualisiert werden, um zum neuen Basismodell zu passen.

Wie ihr auch im Leak sehen könnt, wird auch erwähnt, dass einer der nächsten Champions des Spiels Mel Medarda sein wird. Der Charakter hat vor kurzem auch am Ende der Serie seine volle Form erreicht, und es scheint diese Version zu sein, die in den beliebten Multiplayer-Titel implementiert wird.

LeagueOfLeaks behauptet auch, dass sich die erste Saison des Spiels im Jahr 2025 um Noxus drehen wird, mit einem angepassten Summoner's Rift, der die kriegstreiberische Nation widerspiegelt. In dieser Staffel soll Mel sein Debüt geben. Es wird auch gesagt, dass ein noxischer Champion im Jahr 2025 ebenfalls ein Update erhält, und zwar nur wenige Wochen, nachdem Ambessa (Mels Mutter) ebenfalls als spielbares Champion ins Spiel gekommen ist.