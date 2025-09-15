Einen V8 wird der neue Mercedes C63 AMG schließlich nicht haben

HQ

Mercedes entschied sich vor zwei Jahren, den ikonischen AMG-V8 im Performance-Modell C63 S fallen zu lassen, was bei potenziellen Käufern nicht gut ankam. Die Verkäufe brachen ein und Mercedes war gezwungen, einen Schritt zu machen, der "neue" Vierzylinder C63 (AMG) wird nun abgelöst, aber es wird offenbar keine Rückkehr zum offensichtlichen V8 sein, sagt Mercedes-Pilot Mattias Geisen, sondern eine Weiterentwicklung des V6, der im CLE 53 AMG zu finden ist, einem Dreiliter-Reihensechszylinder, der 442 PS leistet.

"Wir werden einige Optionen haben, bei denen wir einen Vierzylinder hatten, der in Zukunft auch als Sechszylinder erhältlich sein wird. Es kann einen Hybrid geben oder auch nicht, es könnte reiner ICE sein, vielleicht. Wir geben Ihnen Bescheid, wenn wir da sind." Quelle