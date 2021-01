Einen Monat vor dem fünften Geburtstag erreicht Stardew Valley 10 Millionen Verkäufe

You're watching Werben

Stardew Valley ist eines der besten Beispiele der Indie-Welle, die vor einigen Jahren über uns hereinschwappte. Damals wurden Entwicklungswerkzeuge so zugänglich, dass Menschen trotz begrenzter Erfahrung plötzlich Spiele zu Hause aus entwickeln konnten. Eric Barone hat viele Jahre gebraucht, um dieses Kleinod herzustellen, weil er die Musik und die Dialoge selbst verfasst und alles eigenständig programmiert hat.

Am Samstag wurde der Entwickler mit einem weiteren, gigantischen Meilenstein für seine Arbeit ausgezeichnet. Er teilte auf Twitter mit, dass sein Spiel seit 2016 über 10 Millionen Mal verkauft wurde: "Es ist seltsam und erstaunlich, an die Zeit zurück zu denken, als ich dieses Spiel in meinem Schlafzimmer gemacht habe, ohne eine Ahnung zu haben, ob es jemandem gefallen würde. [Das war] vor nur vier Jahren! An alle, die dieses Spiel gespielt, unterstützt und das alles möglich gemacht haben: Danke!!"