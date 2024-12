Einen Monat nach der Veröffentlichung hat sich S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl bereits amortisiert

HQ

Der Besitzer von GSC Game World, der etwas mysteriöse reiche Mann Maksym Krippa, gab in einem seltenen Interview mit Forbes Ukraine bekannt, dass S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, einen Monat nach der Veröffentlichung, alle Kosten wieder hereingeholt hat und nun profitabel ist.

Maksym Krippa ist ziemlich unbekannt und arbeitet hauptsächlich hinter den Kulissen und steckt viel Geld in verschiedene Projekte über verschiedene Firmen, die er besitzt - einschließlich GSC Game World. Im Interview mit Forbes Ukraine sagt er, dass er viel Geld in die Entwicklung von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl investiert hat, aber keinen genauen Betrag nennen würde, außer "Natürlich sind es zig Millionen Dollar".

GSC Game World ist nicht Krippas einzige Verbindung zur Gaming-Branche, denn im Jahr 2022 kaufte er Natus Vincere, die bekannteste E-Sport-Organisation der Ukraine, die Teams in Counter-Strike, DOTA 2 und PUBG hat.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wurde am 20. November für Xbox Series X/S, PC und Game Pass veröffentlicht und erreichte nach nur zwei Tagen 1 Million verkaufte Exemplare.