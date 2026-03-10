Einen ersten Blick auf die LEGO Super Mario Minifiguren, die 2027 erscheinen sollen

HQ

LEGO und Nintendo hatten für den MAR10 Day noch eine weitere Überraschung in Schach, neben dem coolen, aber nicht ganz überraschenden riesigen LEGO Luigi Mario Kart. Das dänische Spielzeugunternehmen hat angekündigt, dass 2027 neue LEGO Mario-Sets erscheinen werden. Offensichtlich, oder? Die Überraschung ist, dass LEGO statt der interaktiven LEGO-Mario-Reihe, die erstmals 2020 erschienen ist, endlich Super-Mario-Minifiguren macht – etwas, wonach Mario- und LEGO-Fans seit Jahren betteln.

"Neue Form freigeschaltet!", heißt es in der Ankündigung und zeigt den ersten Blick auf die LEGO Mario-Minifigur, im gleichen Maßstab wie alle anderen LEGO-Minifiguren, jedoch mit einem speziellen Kopf, einschließlich Nase und Schnurrbart am runderen Kopf.

Das endgültige Design der LEGO Mario-Minifigur hat wahrscheinlich viel Arbeit für LEGO erfordert: wie man die LEGO-Maßstab und -Varianten respektiert und gleichzeitig darauf achtet, dass es wie Mario aussieht. Billige Nachahmungen chinesischer Hersteller machen das seit Jahren, und die Ergebnisse waren meist schrecklich.

Link und Zelda haben LEGO-Minifiguren, Toom Nook und Isabelle aus Animal Crossing haben sie ebenfalls, sogar Sonic the Hedgehog wurde in eine LEGO-Minifigur umgewandelt. Schließlich werden Super Mario und seine Freunde und Gegner LEGO-Minifiguren in neuen Sets haben, die 2027 erscheinen werden. Was hältst du vom Aussehen des neuen LEGO Super Mario?