Einen Bären kochen

Als der leicht rebellische Priester Lars Levi Læstadius (Gustaf Skarsgård) im Dorf Kengis eintrifft, wird seine versöhnliche Predigt schnell zu einer heißen Kartoffel unter den Bewohnern von Tornedal und der kleinen Regierung. Gott ist Liebe, ist seine Botschaft, doch christliche Werte geraten schnell in Vergessenheit, als das Verschwinden eines jungen Mädchens das ganze Dorf erschüttert. Der inkompetente Sheriff Brahe ist überzeugt, dass hinter der Tat ein Bär steckt, doch der Provost weiß es besser. Gemeinsam mit ihrem samischen Ziehsohn Jussi versuchen sie, Gott in einer gottlosen Welt zu finden, die unbequeme Wahrheiten über die ungleiche schwedische Gesellschaft aufdeckt...

Mikael Niemis hartgesottener Tornedal-Krimi ist zu einer aufwendigen TV-Serie geworden und es ist ein ehrgeiziges Projekt, das seine Spuren hinterlässt. To Cook a Bear ist etwas so Ungewöhnliches wie ein Kriminalroman aus Norrland, in dem Vernunft auf Unterdrückung und Mythos auf monströse Realität trifft. Die Sonnenaufgänge im Norden mögen romantisch sein, aber die Geschichte selbst ist alles andere als eine Sonnenscheingeschichte; Neben dem gekochten Bären stehen auch Elend und Fremdenfeindlichkeit auf der Speisekarte und hinterlassen einen bittersüßen Beigeschmack, da die Suche nach Gottes Licht ständig von Hass und Vorurteilen überschattet wird.

Das Herzstück der Serie ist Emil Karlsen, der den Adoptivsohn des Dekans spielt, und die Vater-Sohn-Beziehung zwischen den beiden ist stark und emotional. Man möchte wegschauen, wie Karlsens sympathische Figur ein gewaltsames Unrecht nach dem anderen erleidet und den spirituellen Konflikt der Figur verstärkt: Gibt es den christlichen Gott für die Armen und für die Samen? Skarsgård macht auch einen hervorragenden Job als wohlmeinender, aber korrupter Prediger, der auch als Norrbottens eigener Sherlock Holmes fungiert (und Jussi wird zu einem Sami Watson). Der schnelle Wechsel vom gekleideten Priester zum Pfeife rauchenden Meisterdetektiv war anfangs etwas schwer zu schlucken, aber die Motivationen der Charaktere sind stark genug, dass man die Geschichte nur schwer loslassen kann - auch wenn der Krimi selbst keine Überraschungen bietet.

Tjerlåck und Vattson, zu Ihren Diensten!

Die Erzählung stolpert nach ein paar Episoden in denselben Feuchtgebieten, was mich fragen lässt, ob diese Detektivgeschichte nicht besser als abendfüllender Film dran gewesen wäre? Dann hätte es sich vielleicht nicht so dünn und langatmig angefühlt. Mich stört auch die manchmal aufdringliche Suspense-Musik und einige erzwungene Szenen, die die Spannung etwas von ihrer Finesse verlieren lassen. Es gibt auch viele eindimensionale Charaktere, zum Beispiel in der Kengis-Elite, bei denen es oft ausreicht , sich die Charaktere anzusehen, um festzustellen, welche parodistisch gottlose Schweine sind und welche nicht. Es gibt hier nicht viel Platz für Grauzonen oder Subtilität, aber gleichzeitig ist dies eine Geschichte über den Kampf zwischen Gut und Böse, darüber, den Mut zu finden, sich dem Bösen zu stellen, anstatt nur darüber zu predigen. Natürlich tragen auch die Ästhetik und das schmuddelige Setting viel dazu bei, einen Standardkrimi in einen herrlich deprimierenden skandinavischen Western zu verwandeln.

Werbung:

Mit anderen Worten, To Cook a Bear ist ein unterhaltsames, stilvolles und luxuriös verpacktes Kostümdrama, das es schafft, seine Detektiv-Klischees mit starken historischen Ankern, starken nordischen Bildern und starken Darbietungen von Skarsgård, Karlsen, Pernilla August und Simon J Berger (der hervorragend als Tim Blake Nelson-duftender Hornhund ist) zu verwässern. Das Ende mag sich etwas kurz anfühlen, aber die düstere Atmosphäre bleibt noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis.