Eine zweite Staffel von Shogun scheint Realität zu werden

Obwohl es hieß, dass Shogun nur eine Staffel dauern würde, sieht es jetzt so aus, als würde es eine weitere geben. Der große Star und Produzent der Serie, Hiroyuki Sanada, hat eine Vereinbarung mit FX unterzeichnet, um für eine weitere Staffel erneut in die Rolle von Lord Yoshii Toranaga zu schlüpfen. Und es ist vielleicht gar nicht so verwunderlich, wenn man bedenkt, wie erfolgreich Shogun tatsächlich geworden ist.

Und wenn man den Quellen Glauben schenken darf, wird Cosmo Jarvis auch zurückkehren, um die Rolle von John Blackthorne zu spielen, sobald alle verprügelt und bereit für eine zweite Runde sind. Und es wird vielleicht einige Zeit dauern, bis ein Drehbuch geschrieben werden muss, denn da die erste Staffel auf einer Kurzgeschichte von James Clavell aus dem Jahr 1975 basierte, hat die zweite Staffel keine fertige Handlung, der folgen kann. Justin Marks, der Mitschöpfer der Serie, sagte vor einiger Zeit, dass eine Fortsetzung nicht so wahrscheinlich ist, aber dass sie offen dafür sind, wenn sie eine gute und interessante Geschichte erzählen. Markus sagt Folgendes:

"Ich sage immer wieder, dass wir alle auf der gleichen Seite stehen lassen wollen, wenn es um das Buch geht. Und hoffentlich sind sich das Fernsehpublikum und das Buchpublikum jetzt einig, was die Geschichte ist und wo sie endet."

"Ich denke, wenn wir eine Geschichte hätten, wenn wir eine Geschichte finden könnten, wären wir offen dafür. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand jemals ohne eine Roadmap und alles andere auf den Skiern unterwegs sein möchte. Und es geht auch nur darum, ob die Leute mehr davon wollen?"

"Aber es geht auch darum, nicht einmal das Buch zu toppen, aber wie kann man die Roadmap, die Clavell entworfen hat, überhaupt erreichen? Und ich weiß nicht, ob es möglich ist."

"Ich weiß auch nicht, ob Clavell es geschafft hätte. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum er auch zu anderen Büchern übergegangen ist, oder? Er wusste, was er getan hatte. Ja, es ist eine schwierige Frage."

Jetzt können wir also nur die Daumen drücken, dass wir eine Fortsetzung von Shogun bekommen, der Serie, die die üppigste FX aller Zeiten ist.

