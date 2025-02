Eine zweite Staffel von Moon Knight ist unwahrscheinlich, aber der Charakter wird bald zurückkehren

Mehrere Marvel Cinematic Universe Fernsehserien sind in den letzten Jahren erschienen und haben dann einfach nichts mehr gebracht. Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, WandaVision, Moon Knight, die Liste geht weiter... Dafür gibt es einen Grund, und der ist, dass Marvel seine Haltung zum TV-Angebot angepasst hat und sich mehr auf Projekte konzentriert, zu denen sie jährlich zurückkehren können, anstatt auf begrenzte Angebote wie viele der zuvor erwähnten. Zu diesem Zweck ist eine zweite Staffel von Moon Knight so gut wie vom Tisch.

Dies wurde von Brad Winderbaum, dem Leiter der Streaming-Abteilung von Marvel Studios, bestätigt, der in einem Interview mit ComicBook.com bestätigte, dass Moon Knight zurückkehren wird, aber nicht in einer zweiten Staffel seiner eigenen Show.

Winderbaum erklärte: "Ich denke, dass Marvel Television in Wellen passiert ist, und ich denke, dassMoon Knight in einer Welle von Serien passiert ist, die Charaktere etablieren sollten, die an die Zukunft anknüpfen würden. Und in Zukunft haben sich unsere Prioritäten verschoben. Wir machen Shows als Shows, die als jährliche Veröffentlichungen existieren können, eher wie Fernsehen. Ich würde gerne eine Moon Knight Staffel 2 sehen, aber es gibt Pläne für Moon Knight in der Zukunft."

Glaubst du, dass es die richtige Entscheidung für Marvel ist, sich mehr auf Shows wie X-Men '97 und Your Friendly Neighborhood Spider-Man zu konzentrieren, oder würdest du eine Rückkehr zu dem Format bevorzugen, das sie 2021 und 2022 getestet haben?