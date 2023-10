Eine Zusammenfassung für Star Wars: Skeleton Crew wurde enthüllt

Mit dem Abschluss von Ahsoka Anfang dieser Woche wurde eine neue Inhaltsangabe für die nächste Live-Action-Serie im Star Wars-Universum enthüllt.

Star Wars: Skeleton Crew ist die nächste Serie, die in der The Mandalorian-Ära spielt und Jude Law in einer Hauptrolle zeigt. Es wurde von Jon Watts und Christopher Ford kreiert und soll eine Coming-of-Age-Geschichte über vier Kinder sein.

In der Inhaltsangabe, die von Mandoverse Updates auf Twitter geteilt wurde, heißt es, dass die erste Episode uns "vier Kinder vorstellen wird, die auf ihrem scheinbar sicheren Heimatplaneten eine mysteriöse Entdeckung machen und sich in einer seltsamen und gefährlichen Galaxie verirren".

Laut der Beschreibung werden diese vier Charaktere ein "größeres Abenteuer erleben, als sie es sich je vorgestellt haben".

Freust du dich darauf, Skeleton Crew auf Disney+ zu sehen?