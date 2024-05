Eine Xbox mit einem Patronenleser? Wir legen unsere Wunschliste für eine Xbox der nächsten Generation auf dem neuesten Gaming Gossip

HQ

In letzter Zeit machten einige neue Gerüchte die Runde, dass Microsoft bereits 2026 eine neue Xbox-Konsole in die Hände der Fans bringen will. Wenn man bedenkt, dass wir oft acht Jahre zwischen den Konsolengenerationen warten müssen, würde dies zu einem viel kürzeren Zyklus führen, als wir es gewohnt sind, also ist die Welt überhaupt bereit für ein neues Xbox-Gerät?

Ben und Alex stellen genau diese Frage in der neuesten Folge von Gaming Gossip, in der das Duo auch zusammenkommt und ihre Wunschliste für das auslegt, was sie gerne in einem hypothetischen Xbox-System der nächsten Generation sehen würden. Unnötig zu erwähnen, dass es einige skurrile und ungewöhnliche Vorschläge gab, wie z. B. eine Alternative zu einem sperrigen Disc-Laufwerk.

Schauen Sie sich die neueste Folge der Show unten an, um zu sehen, was wir uns von der nächsten Xbox wünschen.