Eine Woche nach dem Launch als 3v3-Spiel hat Highguard jetzt einen permanenten 5v5-Modus

HQ

Es war eine ziemlich überraschende Angelegenheit, tatsächlich zu sehen, wie Highguard letzte Woche auftauchte, nach wochenlangem völliger und absoluter Stille nach der Enthüllung der The Game Awards. Ob dieser Plan ein Erfolg war, ist umstritten, da SteamDB-Zahlen für das Spiel zeigen, dass der tägliche Spieler-Peak bereits weniger als ein Zehntel des Rekords des Launch-Day-Spieler-Peaks ist, aber unabhängig davon ist eine weitere Sache klar: Die Fans genießen größere Action im Spiel.

Wir sagen das, da der Entwickler Wildlight nun beschlossen hat, eine 5-gegen-5-Raid-Modus-Option in Highguard einzubauen, alles nach dem Debüt des Modus als zeitlich begrenzte Option, der bei den Spielern ein großer Erfolg war. Tatsächlich merkt Wildlight an, dass es im ursprünglichen 3v3-Modus und der zeitlich begrenzten und breiteren 5v5-Alternative eine ziemlich gleichmäßige Aufteilung zwischen den Spielern gab.

Wenn Sie Highguard noch nicht gespielt haben, verpassen Sie nicht unsere vollständige Rezension des Mehrspielermodus, in der wir besprechen, ob Struktur und Aufbau zu einem erfüllenden und erfolgreichen Spielerlebnis führen.