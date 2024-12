Eine Woche im Leben einer asozialen Giraffe ist perfekt für die Introvertierten in Ihrem Leben

Die Leute von Quail Button LLC haben ein neues Indie-Projekt angekündigt, das das perfekte Spiel zu sein scheint, um das Leben als Introvertierter zu erkunden. Es heißt urkomisch A Week in the Life of Asocial Giraffe, und wie man durch den wörtlichen Titel andeuten kann, dreht es sich um eine asoziale Giraffe, die versucht, eine Woche lang ein Leben in Friendly City zu führen, dem glücklichsten Ort der Welt.

Das Spiel ist ein Point-and-Click-Abenteuer, das Rätsel und Stealth-Elemente mit albernem Humor und Logik kombiniert und dich dann auffordert, Giraffe zu kontrollieren und jede Form von sozialem Kontakt um jeden Preis zu vermeiden. Das ist viel schwieriger, als es sich anhört, da Giraffe immer noch ein normales Leben führen müssen, was bedeutet, dass sie Ausflüge ins Fitnessstudio unternehmen, Lebensmittel einkaufen gehen, mit der U-Bahn fahren, den Waschsalon besuchen und so weiter. Quail Button führt dies weiter aus, indem er hinzufügt: "Dieses Spiel ist für alle, die sich davor fürchten, Smalltalk führen zu müssen, die Schweigen der Gesellschaft vorziehen oder die ein Koma inszeniert haben, um einem gesprächigen Nachbarn aus dem Weg zu gehen."

A Week in the Life of Asocial Giraffe wird irgendwann auf den PC kommen, und es wird mit einem Soundtrack erscheinen, der verschiedene Lo-Fi-Beats enthält, während gleichzeitig ein Kunststil verwendet wird, der Cartoon-Zeichnungen bietet. Wir haben noch keine Ahnung, wann das Spiel veröffentlicht wird, aber ein Ankündigungstrailer hat sein Debüt gegeben, der einige der gespenstischen Situationen andeutet, in denen sich Giraffe befinden werden. Das könnt ihr unten sehen, sowie auch einige Bilder und sogar eine kurze zusätzliche Erklärung des Spiels von Quail Button.

"Mit A Week in the Life of Asocial Giraffe wollten wir ein Spiel entwickeln, das den inneren Konflikt und das Unbehagen einfängt, das mit dem Wunsch nach sozialer Interaktion einhergeht, während es paradoxerweise zu schüchtern ist, sich darauf einzulassen. Denn selbst die extravertiertesten Menschen haben immer noch Momente der Schüchternheit. In diesem Sinne steckt in jedem von uns eine kleine asoziale Giraffe."