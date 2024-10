Eine wirklich, wirklich tief verwurzelte Star Wars-Spezies wird in Skeleton Crew zurückkehren

Wir lieben unsere tief geschnittenen Star Wars Charaktere hier bei Gamereactor, tatsächlich haben wir Anfang des Jahres viele von ihnen im Einklang mit Star Wars Day feiern wollen. Offensichtlich haben wir den Anschluss verpasst, um einen Sprung auf eine Art zu machen, die später in diesem Jahr ins Rampenlicht zurückkehren wird, wenn Skeleton Crew im Dezember auf Disney+ debütiert.

Das Imperium bestätigt, dass die Teek-Spezies von Ewoks: The Battle for Endor zurückkehren wird und in eine weit, weit entfernte Galaxie zurückkehren wird. Diese einheimische Spezies der Endor tauchte in dem tiefgründigen Spin-off-Film auf, der sich um die Abenteuer der Ewok Wicket bei der Verteidigung ihres Heimatdorfes gegen eine Plünderergruppe dreht. Die Rückkehr des Teek wurde von Filmemacher David Lowery enthüllt, der erklärte:

"Am meisten hat es mich gefreut, Handpuppen am Set zu haben. Es ist die älteste Technologie, die gleichzeitig mit der modernsten Technologie eingesetzt wird. Diese Kombination war absolut magisch. Es gibt einen Charakter in meiner Episode, der [...] der Teek aus Battle For Endor ist. Und es ist nur eine kleine Handpuppe! Es ist einfach (wackelt mit der Hand). Ich fragte mich: 'Wird er digital nachgebessert oder ersetzt?' Nein, in der letzten Episode ist es nur eine Handpuppe in der Mitte dieses verrückten Volume-Sets. Die kognitive Dissonanz, diese beiden Dinge zusammen vor sich zu sehen, ist absolut unglaublich."

In ein paar Monaten wirst du den Teek wieder auf deinem Fernsehbildschirm sehen können, denn Skeleton Crew wird ab dem 4. Dezember 2024 ausgestrahlt. Schauen Sie sich den Trailer zur Serie unten an.