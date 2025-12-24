Eine weitere Verzögerung Grand Theft Auto VI würde den Hype ruinieren, sagt der ehemalige Rockstar-Entwickler

HQ

In einem seltsamen, utopischen Universum wäre Grand Theft Auto VI längst in unseren Händen. Der erste Enthüllungstrailer deutete zwar auf ein Veröffentlichungsdatum 2025 hin, aber nur wenige von uns hatten wirklich erwartet, dass es dieses Zeitfenster erreichen würde. Jetzt haben wir gesehen, dass das Spiel auf Mai 2026 und dann auf November nächsten Jahres verschoben wurde. Eine weitere Verzögerung ist möglich, wie eigentlich alles, aber der ehemalige Rockstar-Animator Mike York glaubt nicht, dass das passieren wird. Er ist auch ziemlich begeistert vom aktuellen Veröffentlichungsdatum und glaubt, dass Rockstar es auch sein wird.

"Ich denke, das Spiel wird im November 2026 veröffentlicht, da es ein guter Zeitpunkt für Rockstar ist, aus verschiedenen Gründen Videospiele zu verkaufen. Wenn man eine große Menge Videospiele verkaufen will, ist das der perfekte Zeitpunkt für GTA 6, da es einen Monat vor Weihnachten erscheint", sagte er gegenüber Esports Insider (über Dexerto). "Normalerweise verschieben Unternehmen solche Dinge nur ein- oder zweimal, wenn es nötig ist, also denke ich, dass es ungefähr zu dieser Zeit herauskommt."

Bezüglich einer Verzögerung glaubt York, dass es für die Aufregung rund um das Spiel schlimm sein könnte. "Wenn Rockstar Games GTA 6 erneut verzögert, wird der Hype um das Spiel fast vollständig abklingen... Jeder weiß, dass es keine Neuigkeiten gibt, nichts zu besprechen... Es gibt einen Punkt, an dem man etwas so sehr verzögert, dass man anfängt, die Leute zu verärgern."

Auch wenn wir Yorks Standpunkt durchaus verstehen und in der Vergangenheit Spiele gesehen haben, die ihr Publikum durch eine Reihe von Verzögerungen verlieren oder ein unerreichbares Maß an Erwartungen aufgebaut haben, sprechen wir hier von GTA. Wir haben gesehen, wie Hollow Knight: Silksong zwei Wochen vor dem Start nach Jahren der Stille wieder für Hype sorgte, und die Spekulationen zu Half-Life 3 zeigen, dass wenn Leute denken, sie bekommen etwas, das sie sich schon lange gewünscht haben, sie danach ausrasten.