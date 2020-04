Eine weitere Runde kostenloser Spiele für das Wochenende

Das Wochenende naht und deshalb wollen wir erneut einen Blick auf diejenigen Titel werfen, die in den nächsten Tagen "kostenlos" gespielt werden können. Den Anfang macht Activision, die ein besonders dickes Angebot vorbereitet haben. Call of Duty: Modern Warfare ist noch bis zum Montag kostenlos auf Xbox One, PC und Playstation 4 verfügbar und erlaubt euch, fünf Multiplayer-Karten auszuprobieren (darunter auch einige, die erst nach dem Start nachgereicht wurden).

Wie üblich gibt es neue Werbegeschenke im Epic Game Store, allerdings ist diesmal nur ein Titel dabei. Bis nächsten Donnerstag könnt ihr den sehr charmanten Titel For The King abstauben kooperativen Spaß haben. Bandai Namco mischt bei ebenfalls mit einer entsprechenden Aktion ein, denn sie verschenken aktuell Pac-Man Championship Edition 2 für Xbox One, PS4 und PC (leider gehen Switch-Spieler leer aus).

Microsoft hat ihren zahlenden Gold-Abonnenten ein Programm namens Free Play Days beschert, das ebenfalls fortgeführt wird - diese Woche können wir Bleeding Edge, Madden NFL 20 und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (das erst heute auf der Switch erschienen ist) herunterladen. Der Haken an der Sache ist, dass ihr dafür Xbox Live Gold benötigt, es ist technisch gesehen also nicht kostenlos. Sony kontert noch immer mit ihrem wirklich kostenlosen Angebot, bei dem ihr Journey und Knack 2 auf der Playstation 4 gratis herunterladen dürft.