Eine weitere Legende von Real Madrid verabschiedet sich kurzerhand vom Verein

Während am vergangenen Wochenende noch Carlo Ancelotti und Luka Modric im Rampenlicht standen, zwei Klublegenden, die Real Madrid verlassen und zum letzten Mal im Santiago Bernabéu zu sehen waren, beendete am selben Tag eine weitere Schlüsselfigur in der Geschichte des weißen Klubs ihren Vertrag... erhielt aber bis heute weder Tribut noch Aufmerksamkeit vom Verein.

Die Rede ist von Raúl González Blanco, einfach bekannt als Raúl, der zwischen 1994 und 2010 als Stürmer für Real Madrid spielte, sechs Ligas und drei Champions Leagues gewann und 2001 Vizemeister des Ballon d'Or wurde. Mit 741 Einsätzen hält er den Rekord für die meisten Spiele für Real Madrid, vor Iker Casillas (708) mit 323 Toren, nur übertroffen von Cristiano Ronaldo und Karim Benzema.

Der 47-jährige Raúl beendete 2015 in New York seine Karriere als Profifußballer und kehrte dann zum Verein zurück, 2018 als Trainer für die Jugendmannschaften und seit 2019 als Trainer von Real Madrid Castilla, der B-Mannschaft.

Da Raúl eine Legende im Verein ist und sechs Jahre in der B-Mannschaft verbracht hat, hätte er natürlich darauf hoffen können, zum Trainer der ersten Mannschaft befördert zu werden... Aber er bekam nie die Chance, und jetzt hat er gesehen, wie ein Außenseiter wie Xabi Alonso, mit einer kürzeren, aber erfolgreicheren Trainerkarriere in Deutschland, ihm vorgezogen wurde.

"Raúl hat den Verein über seine Entscheidung informiert, seine Zeit als Trainer in unserer Jugendakademie zu beenden. Real Madrid ist stolz darauf, eine der größten Legenden unserer Geschichte und des Weltfußballs als Trainer und Trainer in unserer Jugendakademie gehabt zu haben", so der Verein.

"Raúl verkörpert auch alle Werte von Real Madrid. Werte, die er auch als Trainer weitergegeben hat: In der Saison 2018-2019 trainierte er die Kadetten B (U15) und Juvenil B (U18). Seitdem trainiert er Castilla. Im August 2020 trainierte er auch die Juvenil A (U19), die Mannschaft, die die Youth League gewann.

Raúl wird immer in den Herzen aller Madridistas sein, und Real Madrid wird immer sein Zuhause sein. Real Madrid wünscht Raúl und seiner Familie alles Gute für diesen neuen Lebensabschnitt."

In sechs Jahren hätte Real Madrid Castilla zweimal den Aufstieg in die zweite spanische Liga verpasst, scheiterte aber daran. Es wird erwartet, dass ein weiterer ehemaliger Spieler von Real Madrid, Álvaro Arbeloa, seine Rolle übernehmen wird.

In einem Social-Media-Post erklärte Raúl, dass sich für ihn eine neue Ära auftut, aber "überzeugt, dass ich eines Tages zu dem Verein zurückkehren werde, den ich immer mein Zuhause nennen werde".