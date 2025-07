Eine weitere High-End-Plastikgitarre angekündigt

HQ

In den zehn Jahren seit der Premiere von Guitar Hero Live und Rock Band 4 haben wir noch keine ausgewachsene Veröffentlichung im Stil von Guitar Hero oder Rock Band gesehen. Das hat aber immer mehr Zubehörhersteller nicht davon abgehalten, ihre eigenen Plastikgitarren auf den Markt zu bringen, wobei allein im letzten Jahr High-End-Modelle von CRKD (in Partnerschaft mit Gibson), Hyperkin und PDP erschienen sind – und jetzt ist es Zeit für eine weitere.

Diesmal ist es Die InfinaKore "Telecaster Edition" von Drakong, die ebenfalls eine Partnerschaft mit Fender hat. Es wird nächstes Jahr veröffentlicht und ist offiziell für Xbox lizenziert, aber es ist auch eine Multiformat-Version in Arbeit.

Ein Grund für dieses erneute Interesse an Plastikinstrumenten könnte möglicherweise das Fortnite Festival sein, und es gibt auch Nachahmungen wie Clone Hero und Yarg - aber es scheint unwahrscheinlich, dass diese die Spieler dazu bringen würden, plötzlich viele Plastikinstrumente zu kaufen. Vielleicht laden Leute, die sich einst einen Guitar Hero oder eine Rockband gekauft haben, die Spiele wieder herunter, um in ihren Wohnzimmern zu Rockstars zu werden?

So oder so drücken wir den Entwicklern und Publishern die Daumen, dass sie den Trend beobachten und erkennen, dass es an der Zeit ist, wieder in Spiele für diese Plastikinstrumente zu investieren, denn das wäre doch nach all der Zeit wunderbar, oder?

Schauen Sie sich den Trailer unten an, um eine kurze Präsentation zu erhalten.