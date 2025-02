Eine weitere Fortsetzung von Avatar: The Last Airbender ist auf dem Weg

Während wir zweifellos davon ausgehen können, dass wir in naher Zukunft mit Netflix für die zweite Staffel in die Live-Action-Welt von Avatar: The Last Airbender zurückkehren werden, gibt es andere Projekte in diesem animierten Franchise, die sich ebenfalls in der Entwicklung befinden. Zusätzlich zu einem Animationsfilm in Spielfilmlänge, der voraussichtlich nächstes Jahr in die Kinos kommen wird, wurde nun bekannt gegeben, dass auch eine Fortsetzung der Animationsserie grünes Licht erhalten hat.

Variety berichtet, dass Nickelodeon eine Serie bestellt hat, die nach den Ereignissen von Legend of Korra spielt, die ihrerseits nach den Ereignissen von Avatar: The Last Airbender ansetzt. Die Serie wird sich über zwei Staffeln erstrecken, die als Bücher im traditionellen Format Avatar präsentiert werden, mit insgesamt 26 30-minütigen Episoden. Unter welchem Namen diese Show bekannt sein wird, heißt sie Avatar: Seven Havens.

Die Show wird von Avatar -Schöpfer Michael DiMartino und Bryan Konietzko geleitet, alle im Nickelodeon-Studio Animation in Kalifornien. Da es sich bereits in Produktion befindet, wurde sogar eine Zusammenfassung der Serie bereitgestellt.

"Eine junge Erdenbändigerin entdeckt, dass sie nach Korra der neue Avatar ist - aber in dieser gefährlichen Ära ist sie mit diesem Titel die Zerstörerin der Menschheit, nicht deren Retterin. Gejagt von menschlichen und geistigen Feinden, müssen sie und ihr lange verschollener Zwilling ihre mysteriöse Herkunft aufdecken und die Sieben Häfen retten, bevor die letzten Festungen der Zivilisation zusammenbrechen."

Es ist unklar, wann genau die Serie debütieren wird, aber da sie sich bereits in der Produktion befindet, scheint ein Premierentermin im Jahr 2026 nicht ausgeschlossen zu sein.