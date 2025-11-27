Eine weitere Apple-TV-Serie wurde auf Eis gelegt, diesmal wegen Plagiatsvorwürfen

Eine der ungewöhnlicheren Geschichten kam kürzlich heraus, als bekannt wurde, dass die Apple TV -Serie The Savant nicht wie geplant erscheinen würde, da die Streaming-Plattform sie aus ihren Reihen genommen hatte. Apple nannte nie explizit einen Grund dafür, aber es wurde angedeutet, dass es an dem Anstieg politischer Gewalt und Unruhen in Amerika lag, etwas, das die Serie durch ihre Handlung schüren könnte, die sich um einen verdeckten Ermittler dreht, der Hassgruppen infiltriert und versucht, inländischen Terrorismus zu stoppen, auslösen würde.

Es gab keine Neuigkeiten zur Zukunft von The Savant, aber es sieht zunehmend unwahrscheinlich aus, dass die Serie jemals ihr Debüt feiern wird, was sich nun in Form von The Hunt widerspiegelt.

Zugegeben, der Grund dafür, dass diese Serie trotz ursprünglich geplanter Premiere am 3. Dezember zurückgezogen wurde, ist, dass es Plagiatsvorwürfe gibt, die behaupten, sie habe ihre Geschichte aus dem Projekt von 1973 gestohlen Shoot, das dann 1976 ebenfalls in ein gleichnamiges Projekt adaptiert wurde.

Dies wurde erstmals am Dienstag zur Kenntnis gebracht, aber nun gibt es bei Variety ein Update vom französischen Produzenten Gaumont, das mitteilt, dass die Serie "vorübergehend verschoben" wurde und eine "gründliche Überprüfung" im Gange ist, um "alle Fragen zu unserer Produktion zu beantworten."

Gaumont merkt an, dass diese Vorwürfe "sehr ernst " genommen werden, was bedeutet, dass es bis zum Abschluss der Untersuchung am besten angenommen wird, dass The Hunt nicht Teil des Projektportfolios von Apple TV sein wird.