Eine weitere Adaption von Das Mädchen mit dem Drachentattoo ist in Planung

Vor 15 Jahren wurde das Buch des Autors Steig Larsson The Girl with the Dragon Tattoo zu einem Film adaptiert, der weltweit in Kinos Premiere feierte. In den Hauptrollen spielten Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan Skarsgård und mehrere andere, und es wurde so erfolgreich, dass auch die Nachfolgegeschichte adaptiert wurde. Bald können wir erwarten, dass diese Geschichte erneut die Aufmerksamkeit der Fans auf sich zieht.

Sky hat angekündigt, dass es eine Dramaserie basierend auf The Girl with the Dragon Tattoo in Auftrag gegeben hat. Es wird eine achtteilige Veranstaltung sein, die von Left Bank Pictures produziert wird, mit dem Ziel, irgendwann im Frühjahr in Litauen mit den Dreharbeiten zu beginnen.

Wir wissen noch nichts über das Casting oder den Termin der festen Premiere (auch wenn 2027 angesichts des Produktionsbeginns sinnvoll erscheint), aber wir wissen, wer das Projekt schreibt, wobei diese Verantwortung an The Punisher und Spider-Noir s Steve Lightfoot und The Haunting of Bly Manor s Angela LaManna übergeben wurde. Das Duo wird außerdem als Executive Producer der Serie fungieren, zusammen mit Andy Harries, Charlotte Moore, John Phillips und Sam Hoyle.

Wie sich diese Serie von der Verfilmung unterscheiden wird, wird uns mitgeteilt: "Diese mutige und zeitgenössische Neuinterpretation bringt Das Mädchen mit dem Drachentattoo in die Gegenwart, verankert in den Charakteren und der investigativen DNA von Stieg Larssons Millennium-Romanen, mit Themen, die heute eine erhöhte Relevanz tragen."

Wirst du dir die nächste Adaption von The Girl with the Dragon Tattoo ansehen?