Eine weitere Adaption der Geschichte von Reality Winner soll bald erscheinen

Die Produktionsfirmen haben sicherlich genug von der wilden Geschichte von Reality Winner. Falls Sie mit dem Namen nicht vertraut sind: Diese junge Person hat es geschafft, Russlands Beteiligung an den US-Präsidentschaftswahlen 2016 durchsickern zu lassen, während sie als Auftragnehmerin bei der NSA tätig war. Wir haben diese Geschichte letztes Jahr zum ersten Mal auf der großen Leinwand gesehen, als Sydney Sweeney in Reality mitspielte, der einen viel dramatischeren und ernsteren Ton für den kommenden Film hatte, bei dem Emilia Jones die Regie führen wird.

Dieser Film ist unter dem Namen Winner bekannt und zeigt auch Kathryn Newton, Zach Galifianakis und Connie Britton in den Hauptrollen und erzählt die Geschichte auf humorvollere und komödiantische Weise. Winner wird ebenfalls von Susanna Fogel inszeniert, und obwohl es derzeit kein Veröffentlichungsdatum für den Film in Großbritannien gibt, wissen wir, dass er am 13. September in den USA Premiere haben wird. Schauen Sie sich die Zusammenfassung und den Trailer unten an.

"Reality Winner, eine brillante, sarkastische junge Außenseiterin aus Texas mit dem unerbittlichen Bedürfnis, anderen zu helfen, sieht ihre Moral in Frage gestellt, als sie als NSA-Auftragnehmerin arbeitet, was schließlich die russische Hacking-Kampagne für die US-Präsidentschaftswahlen 2016 durchsickern ließ."