Eine Vielzahl von Kunststilen im neuen Trailer zu Star Wars: Visions

Heute ist der Abschluss der jährlichen Star Wars Convention, der sogenannten Star Wars Celebration 2023, die seit dem 7. April in London stattfindet und von der wir euch bereits die wichtigsten Neuigkeiten darüber gebracht haben, was euch in naher Zukunft dieser weit, weit entfernten Galaxie erwartet.

Nachdem wir den neuen Trailer zu Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals gesehen haben, die Premieren von Ahsoka und die zweite Staffel von Andor kennen und eine Vorstellung von der Zukunft der neuen Star Wars-Filme und -Serien haben, erhalten wir nun die neueste Vorschau direkt aus dem ExCel Convention Center in London, die Ankündigung der offiziellen Premiere der zweiten Staffel der animierten Anthologie Star Wars: Visionen, bekannt als Volume 2.

Neun animierte Kurzfilme von neun Studios aus der ganzen Welt werden das reichhaltige galaktische Universum von Disney Plus am 4. Mai , dem Star Wars Day, mit neuen Ideen erweitern.

Mit der Ankündigung des Datums kommt ein neuer Trailer mit einigen Szenen aus den Kurzfilmen, die ihr unten sehen könnt.