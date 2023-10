Eine Verfilmung von The Alchemist ist in Arbeit

HQ

Der Bestseller "Der Alchemist" soll verfilmt werden. Wie Variety berichtet, hat Legendary Entertainment die Rechte erworben und es sieht so aus, als ob Jack Thorne (Enola Holmes, His Dark Materials) das Drehbuch schreiben wird.

The Alchemist wurde 1988 von Paolo Coelho auf Portugiesisch veröffentlicht. Es folgt der Geschichte von Santiago, einem jungen Mann, der die Welt auf der Suche nach einem Schatz bereisen will, der so extravagant ist wie jeder andere. Es ist das meistübersetzte Buch eines lebenden Autors und ein internationaler Bestseller.

Zuvor gab es Versuche, The Alchemist auf die große Leinwand zu bringen. Will und Jada Pinkett Smith haben es sogar mit ihren Westbrook Studios versucht, um zu produzieren, aber bisher hat es kein Projekt zur Veröffentlichung geschafft.