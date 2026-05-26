Eine Umfrage zeigt, dass Filme eher einen Hauptdarsteller namens Chris oder ein sprechendes Tier zeigen als eine Hauptdarstellerin über 60

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Eine neue Umfrage, durchgeführt vom britischen Centre for Ageing Better, hat recht eindeutige Informationen ergeben. Die Daten besagen, dass es wahrscheinlicher ist, dass es einen Hauptdarsteller namens Chris gibt als eine Hauptdarstellerin mit 60 Jahren oder älter, mit dem zusätzlichen Zusatz, dass es viermal wahrscheinlicher ist, dass ein sprechendes Tier die Hauptrollen in einem Film übernimmt als eine Frau über 60.

Die Informationen kommen zu einem Zeitpunkt, in dem die Organisation ihre Bemühungen gegen Altersdiskriminierung in der Filmindustrie verstärkt, wobei die Umfrage ihren Aufruf unterstützt, die Repräsentation älterer Frauen in Hauptrollen in Hollywood zu erhöhen.

Die Umfrage behauptet, dass bei der Betrachtung der 100 erfolgreichsten Filme der Jahre 2023, 2024 und 2025 nur fünf davon eine Hauptdarstellerin ab 60 Jahren zeigten, während sechs einen 'Chris' zeigten. Um auf diesem Punkt aufzubauen, hat die Schauspielerin Emma Thompson eine Erklärung veröffentlicht, in der sie zu einer besseren Darstellung alternder Frauen im Film aufruft und ihre Unterstützung für die Bewegung weiter bekräftigt.

"Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus und wir werden älter. Wo sind also die Geschichten über uns? Je älter wir werden, desto interessanter sind wir. Ich möchte, dass mehr Filme ältere Frauen in den Mittelpunkt stellen, wir sind überzeugend, nachvollziehbar und längst überfällig für die Bühne. Ältere Frauen brauchen keine Erlaubnis, um auf der Leinwand zu existieren. Sie existieren bereits in der Welt, das Kino muss nur aufholen."

Wenn Sie neugierig auf die 'Chris'-Filme und die Filme mit weiblichen Hauptrollen über 60 sind, können Sie sie unten ansehen.

Die Filme mit einer weiblichen Hauptdarstellerin über 60 Jahren in den letzten drei Jahren sind:



Jennifer Saunders, Allelujah (2023)



Nia Vardalos, Meine große dicke griechische Hochzeit (2023)



Diane Keaton, Buchclub: Das nächste Kapitel (2023)



Demi Moore, Die Substanz (2024)



Jamie Lee Curtis, Freakier Friday (2025)



Die Filme mit Chris als Hauptdarsteller in den letzten drei Jahren sind: