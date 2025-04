Eine TV-Show, die auf The Holdovers basiert, ist in Arbeit

HQ

The Holdovers - ein Film, der einer Schülerin und einem mürrischen Lehrer folgt, die während der isolierten Weihnachtsferien darum kämpfen, eine gemeinsame Basis zu finden - bekommt einen TV-Ableger von Miramax.

Der Film kam bereits 2023 in die Kinos und ist Oscar-Preisträger, daher ist es verständlich, warum das Studio daran interessiert ist, mehr zu machen. Im Gespräch mit Variety verriet Miramax-Chef Jonathan Glickman, dass eine Serie auf der Grundlage des Films in Arbeit ist, neben limitierten Serien oder anderen Shows, die auf Hits wie Gangs of New York, Chocolat und The English Patient basieren.

Glickman hofft, dass er in der Lage sein wird, den Regisseur von The Holdovers, Alexander Payne, in irgendeiner Form für die Serie an Bord zu holen. Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum oder Details zur Handlung der Serie, da es scheint, dass sich die Dinge bei dieser Serie noch in einem frühen Stadium befinden.

