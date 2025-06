Eine tragbare Xbox wurde angekündigt

HQ

Es brummt schon lange und die Leaks waren sowohl zahlreich als auch glaubwürdig mit Hinweisen sogar von Asus und Microsoft, aber jetzt ist es endlich offiziell: Asus und Microsoft bündeln ihre Kräfte, um zwei neue Handheld-Gaming-Maschinen mit vollem Xbox-Fokus auf den Markt zu bringen. Die Namen? Die ROG Xbox Ally und die aufwendigeren ROG Xbox Ally X.

Letzteres ist zweifellos das interessanteste, mit überraschend leistungsstarker Hardware unter der Haube. Die Rede ist von AMDs neuem Ryzen Z2 Extreme – einem maßgeschneiderten Prozessor, der laut Asus und Microsoft selbst "ein echtes Kraftpaket" in Kombination mit verbesserter Energieeffizienz bieten wird. Darüber hinaus hat das Gerät satte 24 GB RAM und 1 TB M.2 SSD LPDDR5X erhalten – an Speicherplatz und Geschwindigkeit wird es also nicht mangeln.

Der Akku soll sehr leistungsstark sein, was zusammen mit einer verbesserten Kühlung und neu entwickelten Lüftern (entwickelt mit Fokus auf Effizienz) für deutlich längere und kühlere Gaming-Sessions sorgen soll. Auch die Ergonomie wurde deutlich verbessert, mit besserem Grip, robusteren Joysticks und ja, natürlich gibt es eine spezielle Xbox-Taste auf der Vorderseite. Die Xbox-App ist ebenfalls direkt in das System integriert.

Was ist mit dem Bildschirm? Es misst 7 Zoll, läuft Full HD bei 120 Hz mit FreeSync Premium-Unterstützung und eignet sich perfekt für Game Pass-Streaming sowie traditionelle PC-Spiele.

Die Veröffentlichung wird irgendwann in diesem Winter stattfinden, aber was Sie aufbringen müssen, um einen zu ergattern, bleibt abzuwarten. Asus und Microsoft halten den Preis noch unter Verschluss.