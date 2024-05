Eine The Fall Guy Fortsetzung ist bereits geschrieben und startklar

HQ

Während The Fall Guy erst seit ein paar Tagen in den Kinos läuft und mit rund 64 Millionen US-Dollar nach dem Eröffnungswochenende, was etwa die Hälfte des Produktionsbudgets ausmacht, anscheinend nicht besonders gut läuft, hoffen Ryan Gosling und das Team hinter dem Film, dass sie die Chance bekommen, zu diesem Franchise zurückzukehren.

Im Gespräch mit Fast Company wurde Gosling gefragt, ob er weitere Stunts in einer hypothetischen Fortsetzung des Films machen wolle, worauf er antwortete und verriet, dass ein Drehbuch für eine Fortsetzung bereits vorbereitet und einsatzbereit sei.

"Die Fortsetzung hat sich quasi von selbst geschrieben. Wir kennen [die Geschichte] bereits sehr genau. Wir hoffen nur, dass die Leute diesen Film so mögen, dass wir die Geschichte dieser Charaktere weitererzählen können. Wir lieben sie so sehr, und wir lieben diese Welt, und ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen können."

Gosling fuhr fort, etwas klarzustellen, was er meinte, und fügte hinzu: "Wir lieben diese Charaktere bereits so sehr, dass wir wissen wollten, nur für uns selbst, was mit Colt und [Emily Blunts Charakter] Jody passiert, nachdem der Film zu Ende ist. Was ist die nächste Phase für sie? Und wir wissen genau, was es ist. Hoffentlich will es auch das Publikum wissen."

Es ist unklar, ob diese Geschichte jemals erzählt wird, wenn man sich die bisherigen Einspielergebnisse ansieht, aber hoffentlich werden wir sie zu sehen bekommen, denn The Fall Guy hat viel Spaß gemacht, wie unsere Rezension beweist.