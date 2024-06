Eine Switch Lite Hyrule Edition angekündigt und erscheint diesen Herbst

HQ

In diesem Herbst werden wir als Zelda in dem neuen Spiel namens The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom spielen, das während der heutigen Nintendo Direct vorgestellt wurde. Nintendo nutzte auch die Gelegenheit, um eine neue Switch Lite-Edition in goldener Farbe mit einem Triforce-Logo auf der Rückseite zu zeigen. Es trägt den Namen Hyrule Edition und wird am selben Tag wie das neue Spiel, dem 26. September, veröffentlicht. Wie Sie sich vielleicht erinnern, teilt es den Namen und ein ähnliches Aussehen mit der Nintendo 3DS-Edition, die zu einer Seltenheit geworden ist.

Wir vermuten, dass viele Zelda-Sammler diesen Leckerbissen in die Hände bekommen wollen, und wir haben unten ein erstes Bild davon. Stellen Sie sicher, dass Sie vorbestellen, wenn Sie eine benötigen.