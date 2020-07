Eine Stunde voller neuer Spiele erwartet euch nächsten Donnerstag im Xbox Games Showcase

Das Format Inside-Xbox ist für manche Pressevertreter unausstehlich, denn zwischen den spannenden Informationen zu neuen Spielen entfällt viel Sendefläche auf das gebetsmühlenartige Wiederholen bekannter PR-Aussagen. Obwohl Microsoft diese Shows bereits mehrmals neu gebrandet hat, sind Elemente daraus immer noch ersichtlich, doch mit dem kommenden "Xbox Games Showcase" am nächsten Donnerstag könnte sich einiges ändern.

Aaron Greenberg von Xbox hat auf Twitter klargestellt, was im im Xbox-Blog offenbar nicht verständlich genug kommuniziert wurde: Die Online-Präsentation wird sich ausschließlich dem Thema Spiele widmen und ungefähr eine Stunde andauern. Gleichzeitig erfahren wir, dass es ab 17 Uhr deutscher Zeit ein Vorprogramm geben wird, in dem wir einige kleinere Updates aus der Xbox-Welt erhalten. Um 18:00 Uhr beginnt die Hauptshow, in der wir die ersten Gameplay-Snippets aus der Kampagne von Halo Infinite und einigen anderen Vorhaben der Microsoft-Studios sehen werden.