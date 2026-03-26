Eine Studie identifiziert den ältesten bekannten Hund, der 15.800 Jahre alt ist

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Eine neue genetische Studie hat den ältesten bekannten domestizierten Hund identifiziert, der etwa 15.800 Jahre alt ist – etwa 5.000 Jahre älter als zuvor bestätigte Beispiele.

Die Überreste wurden an einem Ort im heutigen Türkei gefunden, wo antike Jäger und Sammler neben frühen Hunden lebten. Forscher sagen, die Ergebnisse zeigen, dass Hunde schon lange vor der Landwirtschaft weit verbreitet und eng mit dem menschlichen Leben verbunden waren.

Die beiden Studien (Studie 1 und Studie 2) deuten darauf hin, dass sich Hunde noch früher, möglicherweise vor mehr als 24.000 Jahren, von Wölfen getrennt hatten, obwohl Unsicherheit besteht.

Wissenschaftler fanden auch Hinweise darauf, dass diese frühen Hunde neben Menschen begraben wurden, was auf eine starke soziale Bindung hinweist. Darüber hinaus zeigt die Forschung, dass Hunde wahrscheinlich sowohl Begleiter als auch Helfer waren und während der Eiszeit eine Rolle bei der Jagd und dem Schutz spielten.