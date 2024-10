Eine Striden -Demo ist jetzt kostenlos auf Steam verfügbar

Das letzte Steam Next Fest des Jahres hat am Montag begonnen und eine Woche lang haben wir nun die Möglichkeit, viele neue Spiele, die oft noch gar nicht veröffentlicht werden, völlig kostenlos auszuprobieren. Eine großartige Gelegenheit, deinen Gaming-Horizont ein wenig zu erweitern.

Einer der jetzt erhältlichen Titel ist Striden, entwickelt von 5 Fortress, einem schwedischen Studio hoch im Norden am Polarkreis. Es ist als Early Access verfügbar und wurde von den Nutzern hoch gelobt, und jetzt gibt es auch eine Demo zum Ausprobieren dieses "rasanten Sandbox-Looter-Shooter-Survival-Spiels".

Die Kämpfe finden Mitte der 70er Jahre in einem von Atomwaffen verwüsteten Skandinavien statt und bieten eine etwas andere Kulisse als das, was wir aus dem Action-Genre gewohnt sind. Schauen Sie sich den neuen Trailer unten an und laden Sie ihn herunter und spielen Sie über Steam, wenn Sie neugierig sind, Striden zu spielen.