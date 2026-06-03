Eine Straßenrettung führt zu einer unwahrscheinlichen Freundschaft zwischen Polizist und Kätzchen

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Was als routinemäßiger Einsatz für einen Polizisten aus Wisconsin begann, entwickelte sich schnell zu einer unerwarteten Freundschaft. State Trooper Brody Schmitz reagierte kürzlich auf eine Auffahrt zur Interstate 90, um einem Autofahrer zu helfen, als er eine ungewöhnliche Geschichte hörte.

Laut dem Bericht informierte ein Autofahrer den Polizisten:

"Sie hatte gesehen, wie jemand Kätzchen aus einem fahrenden Fahrzeug geworfen hatte."

Der Fahrer berichtete, dass jemand mehrere Kätzchen aus einem Fahrzeug geworfen hatte, und obwohl das Auto des Verdächtigen nie gefunden wurde, fand Schmitz eines der Kätzchen am Straßenrand. Das kleine schwarz-weiße Kätzchen wurde zunächst zur Pflege in ein Tierheim gebracht, während der Beamte seine Schicht beendete. Doch selbst dann hatte Schmitz bereits beschlossen, ihm ein dauerhaftes Zuhause zu geben.

Das Kätzchen heißt jetzt Toby und ist bei seinem neuen Besitzer eingezogen. Was mit den anderen Kätzchen passiert ist, ist unklar, aber für Toby endete dieser dramatische Tag mit einem neuen Zuhause und einem ungewöhnlichen Begleiter in Form eines Polizisten.