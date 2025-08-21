Eine spielbare Demo für Trails in the Sky 1st Chapter ist jetzt verfügbar

HQ

Die Entwickler Nihon Falcom und NIHON FALCOM CORPORATION planen zusammen mit ihrem Publisher GungHo Online Entertainment die Veröffentlichung von Trails in the Sky 1st Chapter am 19. September 2025 für PC, Playstation 5 und Nintendo Switch.

Zum Glück müssen wir nicht so lange warten, denn es gibt jetzt eine spielbare Demo, die Sie im Playstation Store herunterladen können. Wenn Sie möchten, können Sie die Demo auch auf Steam herunterladen. Laut Gematsu ist auch eine Demo für Switch verfügbar, allerdings derzeit nur in Japan.

Die Switch 2-Version von Trails in the Sky 1st Chapter kommt als rein digitale Version, und um die Vorteile von Switch 2 zu nutzen, müssen Sie auch das sogenannte Upgrade Pack kaufen... nach dem Kauf der Switch 1 Kopie des Spiels.

Die Steam-Seite beschreibt das Spiel wie folgt:

"Trails in the Sky 1st Chapter interpretiert das erste Kapitel einer beliebten Serie neu und stattet es mit verbesserter Grafik und verfeinertem Gameplay aus. Begleite Estelle und Joshua, Partner, die durch das Schicksal verbunden sind, während sie dunkle Verschwörungen aufdecken, die den Frieden im Königreich Liberl bedrohen."