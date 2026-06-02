Eine schwebende Stadt für 80.000 Menschen könnte endlich Wirklichkeit werden

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Die schwebende Stadt könnte Wirklichkeit werden. Ja, du hast richtig gelesen. Das Freedom Ship ist wieder in den Nachrichten – ein fast 1,8 Kilometer langes Schiff mit Platz für bis zu 80.000 Menschen.

Berichten zufolge soll das Freedom Ship als dauerhafte Gemeinschaft auf See dienen und nicht nur als ein weiteres Luxuskreuzfahrtschiff. Die Idee ist, dass etwa 50.000 Menschen an Bord wohnen können, während zudem Platz für eine Crew von etwa 20.000 und 10.000 Besuchern vorhanden sein wird.

Der Plan ist, dass das Freedom Ship so ziemlich alles enthält, was man brauchen könnte. Von Schulen über Geschäfte, Banken, Geschäfte, Restaurants bis hin zu Parks. Ja, sogar ein eigenes Verkehrssystem in Form von Straßenbahnen. Währenddessen reist das Freedom Ship langsam um die Welt auf einer Weltumrundung, die zwischen zwei und drei Jahren dauern wird.

Das Konzept wurde erstmals Anfang der 1990er Jahre von Norman Nixon skizziert, und Freedom Cruise Line International arbeitet nun daran, das Projekt zum Leben zu erwecken. Derzeit suchen sie Investoren, die die geschätzten Baukosten von etwa 16 Milliarden Dollar übernehmen. Sollte die Finanzierung zustande kommen, hofft das Projektmanagement, innerhalb der nächsten Jahre mit dem Bau beginnen zu können.