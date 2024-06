Eine Schiffsladung Steamworld Heist II Gameplay wurde gerade gezeigt

HQ

Thunderful hat in den letzten Monaten immer mehr von seinen kommenden Steamworld Heist II gezeigt, und diese Bemühungen werden heute fortgesetzt. Ein umfangreicher erweiterter Gameplay-Trailer wurde gerade veröffentlicht, der uns einen sehr tiefen und detaillierten Einblick in das bietet, was diese Abenteuerfortsetzung bieten wird.

Worum es bei Steamworld Heist II geht, dreht sich das Spiel um Captain Leeway, die um die Great Sea reisen müssen, um herauszufinden, warum das Wasser plötzlich tödlich und ätzend für Steambots geworden ist. Die Idee ist, um die Welt zu segeln und neue Ausrüstung und Ausrüstung zu finden, mit der Sie Ihre Crew verbessern und anpassen können, um die Herausforderungen zu meistern, die auf den offenen Wellen zu finden sind.

All dies kommt zu der typischen und charakteristischen Steamworld-Ästhetik und dem Charme hinzu, die wir kennen und lieben gelernt haben, und Sie können all dies in der Praxis und Action im neuen und langen Gameplay-Video unten sehen.