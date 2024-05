Eine Road House -Fortsetzung ist in Entwicklung

HQ

Das Reboot/Remake von Road House für Prime Video war ein enormer Erfolg für den Streamer, tatsächlich war es so groß, dass die neuesten Daten behaupten, dass es fast 80 Millionen Aufrufe auf der Streaming-Plattform gesammelt hat. Unnötig zu erwähnen, dass dies bereits dazu geführt hat, dass der Streaming-Riese eine Fortsetzung bestellt hat.

Amazon MGM Studios wird an einem Nachfolgefilm arbeiten, in dem Jake Gyllenhaal wieder in der Hauptrolle des Elwood Dalton zu sehen sein wird. Es ist unklar, wohin dieser Film Dalton führen wird oder auch, ob andere Charaktere zurückkehren werden, aber es scheint, als ob dies unwahrscheinlich sein könnte, insbesondere seit dem Ende dieses jüngsten Films.

Was erhoffst du dir von der Fortsetzung von Road House ?