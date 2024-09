Eine riesige 60-GB-Demo von Metaphor: ReFantazio ist in einigen Ländern aufgetaucht - bereit für ein beeindruckendes Erlebnis

HQ

Metaphor: ReFantazio , das neue JRPG von den Machern von Persona 5 aus Atlus, erscheint am 11. Oktober auf PS5, PS4, Xbox Series X und PC, aber eine Demo wird veröffentlicht... Und es ist ein riesiger.

Wie der Twitter-Nutzer Wario64 entdeckt hat, wurde gerade eine Demo für Metaphor: ReFantazio auf Xbox Korea veröffentlicht.

Mit dieser Prologue-Demo kannst du den ersten Teil des Spiels spielen. Sie können Ihren Fortschritt in das endgültige Spiel mitnehmen. Es gibt keine Grenzen für die Verwendung, Sie können es so lange spielen, wie Sie möchten.

Laut der Xbox-Seite in Korea hat diese Prolog-Version von Metaphor: ReFantazio satte 59,26 GB, was die Demo größer macht als viele (wenn nicht die meisten) Spiele.

VGC berichtet auch, dass die Demo im PlayStation Network für Japan erschienen ist und heute oder morgen in anderen Ländern veröffentlicht wird.

Es wird eine Frage der Zeit sein, bis Sie die neue Kreation von Atlus selbst ausprobieren können, die zwischen zwei Realitäten angesiedelt ist: der Neuzeit und einer "Spiegelwelt", die auf mittelalterlicher Fantasie basiert. Was die rundenbasierten Kämpfe und die soziale Simulation betrifft, so können die Spieler das gleiche Maß an Qualität und Feinschliff wie in Persona 5 erwarten.